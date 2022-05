Strobl rechtfertigt Handeln – Gegenattacke Richtung FDP

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl hat sich in der Affäre um die Weitergabe eines Anwaltsschreibens an einen Journalisten im Innenausschuss erneut gerechtfertigt. Es sei richtig gewesen, "den Scheinwerfer der Öffentlichkeit auf diesen Vorgang zu richten", sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Stuttgart.