Reaktivierung 20 stillgelegter Zugstrecken wird untersucht

Bei 20 stillgelegten Bahnstrecken im S├╝dwesten k├Ânnen die Menschen in der jeweiligen Region darauf hoffen, dass dort in Zukunft wieder Z├╝ge rollen. Derzeit liefen unter anderem f├╝r die Strecken Schw├Ąbisch Gm├╝nd-Kirchheim unter Teck, Sigmaringen-Stockach und von Rastatt ins franz├Âsische Roeschwoog Untersuchungen zur Machbarkeit mit dem Ziel, die Strecken wieder in Betrieb zu nehmen, teilte das Verkehrsministerium in Stuttgart am Freitag mit.