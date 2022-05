Umgestürzte Bäume und überschwemmte Straßen im Land

Ohne gr├Â├čere Sch├Ąden haben die meisten Regionen Baden-W├╝rttembergs die Unwetter am Donnerstagabend ├╝berstanden. Dies teilten die Polizeipr├Ąsidien des Landes am Freitagmorgen mit. In Oberstenfeld-Gronau (Landkreis Ludwigsburg) schlug am Donnerstagabend ein Blitz in den Dachstuhl eines Wohnhauses ein, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr r├╝ckte daraufhin an und konnte einen Vollbrand des Dachstuhls verhindern. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.