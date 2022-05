Kretschmann: "Der Einzelne kann Pazifist sein"

Kurz vor dem Katholikentag in Stuttgart hat Ministerpr├Ąsident Winfried Kretschmann zwischen dem christlichen Pazifismus und dem politischem Handeln unterschieden. Viele Christen treibe das Thema um, ob Waffenlieferungen an die Ukraine unterst├╝tzt werden d├╝rften, sagte der Gr├╝nen-Politiker dem "Badischen Tagblatt" (Samstag). "Jesus war Pazifist und hat es abgelehnt, dass seine Diener mit dem Schwert f├╝r ihn k├Ąmpfen. Ergebnis war, dass er gekreuzigt wurde." Jesus habe seine Haltung damit begr├╝ndet, dass sein Reich nicht von dieser Welt sei. "Ich bin Ministerpr├Ąsident und stehe deshalb f├╝r ein "Reich" in dieser Welt. Ich bin f├╝r Waffenlieferungen, weil der Staat seine B├╝rger sch├╝tzen muss."