IG Metall: "Enorm hohe Erwartungshaltung" vor Tarifrunde

Eine "enorm hohe Erwartungshaltung der Belegschaften" sieht die Gewerkschaft IG Metall vor der n├Ąchsten Tarifrunde in der Metall- und Elektrobranche des S├╝dwestens. Grund daf├╝r seien unter anderem die j├╝ngsten Preissteigerungen, sagte der baden-w├╝rttembergische IG-Metall-Chef Roman Zitzelsberger am Montag in Stuttgart.