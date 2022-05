9-Euro-Ticket: Bahn bietet mehr Platz in Zügen

9-Euro-Ticket: Bahn bietet mehr Platz in Z├╝gen

Die Bahn-Tochter DB Regio will auch im S├╝dwesten ihre Kapazit├Ąten zum Start des 9-Euro-Monatstickets im Juni ausweiten. "An Wochenenden und Feiertagen setzt die DB gr├Â├čere Fahrzeuge mit mehr Sitzpl├Ątzen ein", teilte die Deutsche Bahn am Montag mit.