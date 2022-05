Wegen Urlaubs: Kein Schutzstatus für ukrainische Familie

Einer ukrainischen Fl├╝chtlingsfamilie wird im Landkreis Karlsruhe der vor├╝bergehende Schutzstatus verwehrt, weil sie w├Ąhrend des russischen Angriffs auf ihre Heimat in ├ägypten Urlaub gemacht hat - und deshalb aus einem Drittland au├čerhalb der EU eingereist ist. Der baden-w├╝rttembergische Fl├╝chtlingsrat kritisierte in einer Mitteilung vom Mittwoch, dass die Ausl├Ąnderbeh├Ârde des Landkreises Karlsruhe der Familie jegliche Sozialleistungen verweigere, weil diese zum Zeitpunkt von Russlands Invasion zuf├Ąllig im Urlaub in ├ägypten war. Die Familie aus der Stadt Charkiw in der Ostukraine m├╝sse nun Asylantr├Ąge stellen - obwohl die politisch Verantwortlichen von Bund und L├Ąndern beteuerten, dass Menschen aus der Ukraine keine Asylantr├Ąge in Deutschland stellen m├╝ssen.