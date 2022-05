Schweinepest-Ausbruch bei Hausschweinen in Baden-Württemberg

Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Baden-W├╝rttemberg ist die Afrikanische Schweinepest ausgebrochen. Das teilte der baden-w├╝rttembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) am Donnerstag in einer Online-Pressekonferenz in Stuttgart mit. Innerhalb von nur f├╝nf Tagen seien in dem Betrieb in Forchheim (Landkreis Emmendingen) bis zum Mittwoch 16 von 35 Hausschweinen qualvoll verendet. Das f├╝r Tierseuchen zust├Ąndige Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) best├Ątigte das Virus am Mittwochabend bei zwei verendeten Tieren. Die ├╝brigen Tiere sind laut Hauk am Mittwochmorgen get├Âtet worden. Es bestehe keine Gefahr f├╝r die menschliche Gesundheit, Schweinefleisch k├Ânne weiter verzehrt werden.