In Baden-W├╝rttemberg hat der Ausflug einer Gruppe von Rentnerinnen ein dramatisches Ende genommen: Mit dem Auto kamen sie von der Stra├če ab, rasten durch G├Ąrten und krachten gegen ein Haus. Alle drei wurden verletzt.

Eigentlich sollte es zur Gymnastikstunde gehen: Am Mittwochabend hat eine 81-j├Ąhrige Autofahrerin mit ihrem BMW in Burgstetten (Rems-Murr-Kreis) eine Spur der Verw├╝stung hinterlassen. Gemeinsam mit zwei Mitfahrerinnen im Alter von 77 und 81 habe sie sich im Auto befunden, als sie beim Anfahren zun├Ąchst r├╝ckw├Ąrts in ein Blumenbeet gefahren sei.