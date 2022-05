Scholz spricht beim Katholikentag über "unsichere Zeiten"

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Freitag (11.00 Uhr) prominenter Gast des Katholikentags in Stuttgart. Er nimmt an der Veranstaltung "Deutschlands Politik in unsicheren Zeiten" teil. Dabei d├╝rfte es unter anderem um die Folgen des Kriegs in der Ukraine gehen. Im Anschluss findet eine zentrale Friedenskundgebung unter dem Motto "Solidarit├Ąt mit den Menschen in der Ukraine" statt.