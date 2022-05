Katholikentag zieht Bilanz

Am vorletzten Tag des Katholikentags in Stuttgart soll heute (12.15 Uhr) eine Besucherbilanz vorgelegt werden. Das Kirchenfest hat dieses Jahr viel weniger Teilnehmer angezogen als fr├╝her, sch├Ątzungsweise waren es 25.000. Beim Katholikentag 2018 in M├╝nster waren es noch 90.000. Der starke R├╝ckgang wird auf die Corona-Pandemie, aber auch auf die andauernde Krise der katholischen Kirche unter anderem infolge des Missbrauchsskandals zur├╝ckgef├╝hrt. Die Giordano-Bruno-Stiftung kritisierte, die ├Âffentlichen Zusch├╝sse von Stadt, Land und Bund f├╝r den Katholikentag h├Ątten ein neues Rekordniveau erreicht. Das d├╝rfe nicht so bleiben.