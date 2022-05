Auto kracht in Bushaltestelle – zwei Schwerverletzte

Schwerer Unfall in N├╝rtingen Auto kracht in Bushaltestelle ÔÇô zwei Schwerverletzte Von t-online , mtt 30.05.2022 - 07:48 Uhr Lesedauer: 1 Min. Der Unfallwagen inmitten von Tr├╝mmern: Zwei Menschen hatten hier gewartet. (Quelle: 7aktuell/leer)

Ein 23-J├Ąhriger war laut Polizei offenbar zu schnell unterwegs, schleuderte in einem Kreisverkehr auf den B├╝rgersteig ÔÇô und knallte in eine Bushaltestelle, an der zwei Menschen warteten.

Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in N├╝rtingen im Landkreis Esslingen schwer verletzt worden. Ein 23-J├Ąhriger fuhr mit seinem Auto in eine Bushaltestelle und erfasste dabei eine 42-J├Ąhrige und einen 29-J├Ąhrigen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend um kurz nach 21 Uhr: Der 23-J├Ąhrige war laut den Beamten in seinem Seat Toledo offenbar zu schnell unterwegs gewesen. Als er auf der Oberboihinger Strasse durch den Kreisverkehr am dortigen McDonald's fahren wollte, dr├╝ckte es ihn von der Fahrbahn.

Unfall: Staatsanwaltschaft Stuttgart fordert Gutachter an

"Vermutlich aufgrund ├╝berh├Âhter Geschwindigkeit", wie es in der Mitteilung der Polizei hei├čt, geriet das Auto auf den Gehweg und traf die Bushaltestelle, an der zwei Fu├čg├Ąnger warteten. Beide wurden so schwer verletzt, dass sie nach not├Ąrztlicher Behandlung in umliegende Krankenh├Ąuser gebracht werden mussten.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart sei ein Gutachter eingeschaltet worden, der sich die Situation am Unfallort ansah, hie├č es. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Esslingen dauern derzeit noch an. Der entstandene Sachschaden wird von den Beamten auf rund 7.000 Euro gesch├Ątzt.