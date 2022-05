Landesregierung tagt auswärts: Es geht um Etat und Solar

Die Landesregierung aus Gr├╝nen und CDU tagt am Dienstag nicht wie sonst in Stuttgart, sondern in T├╝bingen. Das Kloster Bebenhausen vor den Toren der Universit├Ątsstadt war einst Sitz des Landtags - allerdings nur von W├╝rttemberg-Hohenzollern. Mit der Gr├╝ndung Baden-W├╝rttembergs im Mai 1952 war es dann vorbei und die Parlamentarier tagten in Stuttgart. Um an diese Episode vor ├╝ber 70 Jahren zu erinnern, trifft sich das Kabinett von Ministerpr├Ąsident Winfried Kretschmann (Gr├╝ne) in der fr├╝heren Zisterzienserabtei.