Kabinett billigt Haushalts-Eckpunkte: Schwur Ende Juli

Die gr├╝n-schwarze Landesregierung hat am Dienstag die Eckpunkte f├╝r den Doppelhaushalt 2023/2024 abgesegnet - doch f├╝r die meisten Ministerien d├╝rften die Etatverhandlungen ein schwerer Gang werden. Finanzminister Danyal Bayaz (Gr├╝ne) schrieb in seiner Kabinettsvorlage, die finanziellen Spielr├Ąume seien "sehr eng begrenzt". Ziel sei es, die strukturelle Mehrbelastung auf das "absolut Notwendigste zu reduzieren". Die Ressorts m├╝ssen zusammen einen Sparbetrag von 360 Millionen Euro aufbringen, die ├╝brigen 240 Millionen Euro will das Finanzministerium selbst beisteuern.

Trotz der erfreulichen Steuersch├Ątzung, die f├╝r die Jahre 2023 und 2024 insgesamt drei Milliarden Euro mehr Einnahmen vorsieht, will die Koalition nur etwa 890 Millionen Euro mehr ausgeben. Schwerpunkte f├╝r neue Ausgaben sollen Klimaschutz und Bildung sein. Daneben will man Geld in einen Risikopuffer zur├╝cklegen. Die Koalition schl├Ągt diesen vorsichtigen Kurs ein, weil sie bef├╝rchtet, dass der Ukraine-Krieg und die anhaltende Pandemie auf die Konjunktur und die Steuereinnahmen durchschlagen. Zudem hat Corona gro├če L├╝cken in den Haushalt gerissen, die gef├╝llt werden m├╝ssen. Bayaz schreibt, dass das Land im Doppeletat allein 747 Millionen Euro f├╝r die Tilgung von Corona-Krediten ausgeben muss.