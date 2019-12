Auto aufgebrochen

Unbekannte stehlen Laptops aus Golf in Wolfsburg

30.12.2019, 14:50 Uhr | t-online.de

Wappen der Polizei Niedersachsen: In Wolfsburg haben sich Unbekannte an einem Golf zu schaffen gemacht und Laptops geklaut. (Quelle: regios24/imago images)

Mitten am Tag haben Unbekannte einen VW Golf in Wolfsburg aufgebrochen und zwei Laptops geklaut. Dann flüchteten sie.

Am helllichten Tag haben bislang Unbekannte sich an einem VW Golf zu schaffen gemacht und zwei Laptops im Wert einer vierstelligen Summe geklaut.

Der aus Berlin stammende 23-jährige Fahrer hatte sein Auto am Sonntag gegen 15.30 Uhr auf einem Parkplatz am Maybachweg in Wolfsburg abgestellt, um einkaufen zu gehen. Als er eine Stunde später zurückkam, stellte er fest, dass jemand seine Tasche durchwühlt hatte.

Bisher steht noch nicht fest, wie genau die Täter in das Fahrzeug gelangten. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.