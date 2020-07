Überfall in Parkanlage

Wolfsburger bis auf die Socken ausgeraubt

09.07.2020, 13:33 Uhr | t-online.de

Ein 28-Jähriger ist in Wolfsburg-Westhagen von mehreren Personen überfallen worden. Die Täter stahlen dem Wolfsburger nicht nur seine Wertsachen, sondern auch nahezu die gesamte Kleidung.

Nach einem brutalen Überfall auf einen 28 Jahre alten Wolfsburger am Montagnachmittag bittet die Polizei Zeugen um Hinweise. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, war das Opfer am Montag gegen 15.20 Uhr mit dem Fahrrad im Stadtteil Westhagen unterwegs. Als der 28-Jährige sein Rad in der Parkanlage an der Cottbuser Straße kurz abstellte, sei er unvermittelt hinterrücks von mehreren unbekannten Personen angesprochen und zu Boden gestoßen worden, hieß es weiter.

Die Täter sollen auf den am Boden liegenden Mann einschlagen und getreten haben. Anschließend nahmen sie ihm sein Handy und seine Geldbörse sowie beinahe die gesamte Kleidung ab und entfernten sich dann in unbekannte Richtung. Leichtbekleidet auf Socken sei der 28-Jährige zu einer nahen Schulen geflüchtet und habe von dort die Polizei alarmiert, erklärte die Behörde. Hinweise werden unter 05361-46460 entgegengenommen.