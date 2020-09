Gasbehälter explodiert

Mann vergisst Essen auf Gaskocher in Wohnmobil – Fahrzeug zerstört

21.09.2020, 18:22 Uhr | t-online

Essen wird auf einem Gaskocher in einem Wohnmobil zubereitet (Symbolbild): In Wolfsburg hat ein 70-Jähriger wegen eines Notfalls sein Essen in dem Fahrzeug vergessen. (Quelle: Cavan Images/imago images)

Offenbar weil ein Mann wegen eines medizinischen Notfalls das Essen auf dem Gaskocher vergessen hatte, hat es in Wolfsburg in einem Wohnmobil gebrannt. Mit fatalen Folgen.

In Wolfsburg ist es am Montagmittag zu einem Feuer in einem Wohnmobil gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 70-Jähriger sich in dem Fahrzeug auf dem Gaskocher gerade Essen zubereitet. Plötzlich musste er wegen eines "eintretenden Krankheitsfalls", wie es in der Mitteilung heißt, ins Krankenhaus.

Das Essen vergaß der 70-Jährige aus Singen bei Baden-Württemberg dabei offenbar, sodass es sich im Fahrzeug entzündete. Das Wohnmobil fing daraufhin Feuer. Zwei Gasbehälter explodierten und das Fahrzeug brannte komplett aus.

Die Feuerwehr konnte den Brand laut Mitteilung jedoch unter Kontrolle bringen. Das umliegende Gelände in Wolfsburg-Reislingen sei nicht beschädigt worden, hieß es. Am Wohnmobil entstand jedoch laut Polizei ein Schaden von mindestens 20.000 Euro.