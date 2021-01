In Schlangenlinien

Lkw-Fahrer mit fast drei Promille auf A2 unterwegs

07.01.2021, 10:54 Uhr | t-online

In Helmstedt bei Wolfsburg hat die Polizei einen stark alkoholisierten Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. In Schlangenlinien war er auf der A2 in Richtung Berlin unterwegs.

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich ein Lkw-Fahrer auf ein Verfahren einstellen. Beamte der Polizei Helmstedt hatten den 38-Jährigen am Mittwochabend an der Ausfahrt Marienborn aus dem Verkehr gezogen, nachdem Zeugen einen Lkw gemeldet hatten, der in Schlangenlinien auf der Autobahn 2 in Richtung Berlin unterwegs war.

Wie die Polizei Wolfsburg am Donnerstag mitteilte, konnten die Polizisten einen starken Alkoholgeruch bei dem Fahrer des Sattelzuges feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,94 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Die Beamten brachten ihn zur Blutentnahme ins Klinikum Helmstedt.