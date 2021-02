Einschränkungen im Verkehr

Stadt sperrt Weyhäuser Weg für Amphibienwanderung

23.02.2021, 08:27 Uhr | t-online

Freie Bahn für Kröten und Frösche: Bei frühlingshaften Temperaturen machen sich Amphibien auf den Weg zu ihren Laichplätzen. Damit sie ihren Weg gut überstehen, sperrt die Stadt Wolfsburg extra eine Straße.

In Wolfsburg müssen sich Autofahrer in den kommenden Wochen auf Einschränkungen einstellen. Wegen steigender Temperaturen ist auch mit dem Start der Amphibienwanderung zu rechnen. Der Weyhäuser Weg (Kreisstraße 28) wird zu ihrem Schutz ab Mittwoch, 24. Februar und bis zum 15. Mai an Tagen, an denen eine Amphibienwanderung stattfindet, zwischen der Bundesstraße 188 und der Tangente nach Gifhorn (Kreisstraße 114) voll gesperrt. Das teilte die Stadt mit. Auch die Zufahrt aus Richtung Weyhausen sei dann gesperrt.

Die Sperrung wird laut Stadtangaben im Februar jeweils zwischen 18 und 6 Uhr vorgenommen. Ab 1. März wird der Weyhäuser Weg dann jeweils zwischen 19 und 6 Uhr gesperrt. Über die Bundesstraße 188 und die Autobahn 39/Tappenbecker Landstraße lässt sich der Bereich umfahren.