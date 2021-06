Polizei sucht Zeugen

Unbekannter belästigt Joggerin

10.06.2021, 10:13 Uhr | t-online

Mit einem Trick wollte ein bisher unbekannter Mann eine Frau in Wolfsburg in ein Gespräch verwickeln und belästigte sie dann. Die Polizei sucht nun nach dem mutmaßlichen Täter.

Beim Joggen ist eine Frau in Wolfsburg von einem bisher unbekannten Mann belästigt worden. Am Dienstagabend war die 56-Jährige in der Nähe eines kleinen Waldstückes unterwegs, als sie von einem Mann angesprochen wurde.

Der etwa 20-jährige Mann soll einen 20-Euro-Schein gehalten haben und gab vor, dass sie diesen verloren habe. Als sie verneinte, versuchte er sie weiterhin in ein Gespräch zu verwickeln. Außerdem begann er, sie unsittlich zu berühren.

Erst als die Frau laut schrie, ließ er von ihr ab, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Er fuhr in einem hellen Pkw weg. Sie lief nach Hause und verständigte die Polizei. Eine erste Fahndung blieb allerdings ohne Erfolg.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder mutmaßlichen Täter machen können, sich unter der Nummer 05361/4646-0 zu melden. Der Mann soll etwa 20 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß gewesen sein.