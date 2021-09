Wolfsburg

Lopetegui lobt Wolfsburg: "Eines der besten deutschen Teams"

28.09.2021, 19:43 Uhr | dpa

Die jüngste Entwicklung des VfL Wolfsburg hat auch beim nächsten Champions-League-Gegner FC Sevilla Eindruck gemacht. "Das ist ein Gegner auf höchstem Niveau, eines der besten deutschen Teams", sagte Trainer Julen Lopetegui am Dienstagabend bei seiner Pressekonferenz zu diesem Spiel (Mittwoch, 21.00 Uhr/DAZN). "Das ist eine sehr komplette Mannschaft, die auch individuell sehr stark besetzt ist. Es wird mit Sicherheit nicht einfach für uns."

Der sechsmalige Europa-League-Gewinner aus Spanien gilt in einer sehr ausgeglichenen Gruppe mit OSC Lille und Red Bull Salzburg als schwerster Gegner des VfL. Am ersten Spieltag vor zwei Wochen gab es zwischen Lille und Wolfsburg (0:0) sowie Sevilla und Salzburg (1:1) noch keine Sieger. Die Spanier müssen am Mittwochabend in der Volkswagen Arena auf ihren Mittelstürmer Youssef En-Nesyri verzichten. Der Marokkaner ist sowohl gesperrt als auch verletzt.