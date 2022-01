Wolfsburg

Schäfer: Hertha-Match "kein Endspiel" für Kohfeldt

12.01.2022, 12:11 Uhr | dpa

Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer hat sich in der aktuellen Krise des Fußball-Bundesligisten erneut hinter Trainer Florian Kohfeldt gestellt. "Hertha BSC ist kein Endspiel. Wir haben weiterhin großes Vertrauen in Florians Arbeit", sagte Schäfer der Braunschweiger Zeitung (Mittwoch). Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) tritt der Tabellen-14. gegen den ebenfalls kriselnden Tabellennachbarn aus Berlin an.

Die Verantwortlichen bei den Grün-Weißen wollen trotz der Serie von acht Pflichtspielniederlagen am gemeinsamen Plan mit Kohfeldt festhalten. "Wir können jetzt nicht jede Woche irgendwelche Dinge verändern, sondern müssen auch vorleben, dass wir an uns glauben, indem wir nun keinen falschen Aktionismus betreiben und dauernd alles auf links drehen", sagte Schäfer. Die Kritik sei berechtigt. "Wenn man so lange nicht gewonnen hat, dann hat man etwas falsch gemacht."