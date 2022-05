Tabea Waßmuth verlängert Vertrag mit VfL Wolfsburg bis 2025

Fu├čball-Nationalspielerin Tabea Wa├čmuth hat ihren noch zwei Jahre laufenden Vertrag mit dem VfL Wolfsburg vorzeitig bis 2025 verl├Ąngert. Das gab der Tabellenf├╝hrer der Frauenfu├čball-Bundesliga am Freitag bekannt. "Tabea hat die Erwartungen, die wir mit ihrer Verpflichtung in sie gesetzt haben, bei weitem ├╝bertroffen. Ihre Entwicklung in den letzten Monaten ist beeindruckend", sagte Wolfsburgs Sportlicher Leiter Ralf Kellermann.