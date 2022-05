Rennradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt: Fahrerflucht

Bei einem Zusammensto├č in Wolfsburg ist ein Rennradfahrer schwer verletzt worden. Ein Autofahrer fl├╝chtete zun├Ąchst, konnte jedoch sp├Ąter ermittelt werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der 36-j├Ąhrige Rennradfahrer und der 71-j├Ąhrige Autofahrer waren am Donnerstag in die gleiche Richtung unterwegs gewesen. Aus bislang unbekannter Ursache kam es kurz vor einer Br├╝cke dann zu einem Zusammensto├č, bei dem der Radfahrer st├╝rzte und schwer verletzt auf der Stra├če liegen blieb. Zeugen beobachteten, wie der 71-J├Ąhrige mit seinem Auto wendete und ohne noch einmal anzuhalten die Unfallstelle verlie├č. Sie merkten sich das Kennzeichen und leisteten Erste Hilfe. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.