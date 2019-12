Freude im Stadion am Zoo

Wuppertaler SV nach Überraschungssieg wieder motiviert

10.12.2019, 18:48 Uhr | t-online.de

Die lange Durststrecke des Wuppertaler SV ist gebrochen: Nach vielen sieglosen Partien gelang der Mannschaft endlich wieder ein Sieg. Der 2:1-Erfolg gegen Alemannia Aachen hat vor allem einen psychologischen Effekt auf die Spieler.

Des Wuppertaler SV freut sich über den Sieg gegen Alemannia Aachen in Wuppertal. Mit dem 2:1 im Auswärtsspiel ist den Wuppertalern ein wichtiger Erfolg geglückt. Denn zuvor war die erste Mannschaft 15 Mal sieglos geblieben. Das kratzte am Image – und an der Motivation.

Letztere ist jetzt offenbar wieder voll da. Denn die Mannschaft hat nun wieder "enormes Selbstvertrauen im Abstiegskampf" gesammelt, heißt es in einer Vereinsmitteilung.







Trainer Alexander Voigt führte den Sieg aber auch auf ein gutes Training seiner Mannschaft zurück. Wie diese sich beim nächsten Spiel gegen TuS Haltern zu Hause schlagen wird, bleibt abzuwarten.