19-jähriges Abwehrtalent

Wuppertaler SV bekommt Bochum-Spieler Römling ausgeliehen

06.01.2021, 18:57 Uhr | t-online

Der Wuppertaler SV bekommt weitere Unterstützung vom VfL Bochum: Moritz Römling folgt auf Lars Holtkamp und wird an die Wupper ausgeliehen.

Der 19-jährige Abwehrspieler Moritz Römling vom VfL Bochum kommt zum Wuppertaler SV. Das Bochum-Talent wechselt demnach als Leihe wie schon ein paar Tage zuvor sein Kollege Lars Holtkamp nach Wuppertal. Das schreibt der VfL Bochum in einer Vereinsmitteilung am Mittwoch.

"Einsatzzeit ist für junge Spieler das A und O. Und da wir ihm in der aktuellen Kaderkonstellation diese Einsatzzeit nicht bieten können, ist eine Leihe zu einem Club in einer anspruchsvollen Liga die sinnvollste Lösung", sagte VfL-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz in der Vereinsmitteilung.

Bereits Anfang Januar hatte der WSV bekannt gegeben, dass er das Bochum-Talent Lars Holtkamp per Leihe bis zum Saisonende ins Stadion am Zoo geholt hat.