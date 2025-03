So können Sie zu einem cleveren Investor werden!

Blicken wir der Realität ins Auge: Die gesetzliche Rente wird den meisten von uns im Alter nicht reichen. Für viele geht es um nichts anderes als ein Leben am Existenzminimum. Die Aussicht darauf kann lähmend sein. Stecken Sie aber nicht den Kopf in den Sand! Wenn der Staat keine vernünftige Altersvorsorge hinbekommt, dann müssen Sie eben zeigen, dass Sie es besser können!

Beginnen Sie, auf Aktien zu setzen

Der aussichtsreichste, unkomplizierteste und zeitsparendste Weg, um Ihre Rentenlücke zu schließen, ist nach einhelliger Expertenmeinung die Anlage in Aktien. Aktien zu kaufen, ist weder kompliziert noch besonders riskant. Eine Aktie ist nichts weiter als ein Anteil an einem Unternehmen.

Die täglichen Schwankungen der Aktienkurse können einschüchternd wirken – sollten sie aber nicht. Der Aktienkurs ist schlicht der Preis, zu dem andere Marktteilnehmer eine Aktie gerade kaufen und verkaufen. Aber was die anderen tun, kann Ihnen egal sein! Stellen Sie sich vor, jemand würde Ihnen stündlich zurufen, was der Inhalt Ihres Kleiderschranks aktuell auf Second-Hand-Plattformen wert ist. Würden Sie bei Schwankungen Angst bekommen? Natürlich nicht. Sie würden die Sachen weiterhin anziehen.

Grundlagen des erfolgreichen Investierens

Lassen Sie uns an die Umsetzung gehen

Abwarten, fokussiert bleiben und dazulernen!

Verfallen Sie also nicht in Aktionismus. Nutzen Sie Ihre Motivation stattdessen, um mehr über das Investieren zu lernen. Sie können auch in einzelne Aktien investieren. Mit den richtigen Aktien können Sie noch viel höhere Renditen erzielen als mit ETFs. Dafür ist es jedoch wichtig, dass Sie Aktienanalyse-Techniken beherrschen und eine Bilanz richtig analysieren können. Nur, wenn Sie verstehen, in was Sie investieren, werden Sie mit Einzelaktien-Investments langfristig Erfolg haben.