Entspannt Geld anlegen So funktioniert investieren ohne Zeitaufwand

Verbringen Sie Ihre Zeit lieber mit Ihren Liebsten statt mit Ihren Geldanlagen. (Quelle: Getty Images/skynesher)

Die Börsen schwanken, der Alltag ist voll und trotzdem möchten viele ihr Geld klug anlegen. Gerade in unsicheren Zeiten wächst der Wunsch nach Stabilität und Verlässlichkeit. Doch wer hat schon die Zeit, sich regelmäßig mit Kapitalmärkten zu beschäftigen? Fonds, die von Profis aktiv gemanagt werden, bieten hier eine einfache Lösung, denn diese behalten den Markt im Blick und Sie den Kopf frei.

Zinssprünge, geopolitische Spannungen, wirtschaftliche Unsicherheit, selten war die Finanzwelt so dynamisch wie heute. Vor allem die USA geben dabei den Takt vor: Mal sorgt eine überraschende Zollankündigung für Unruhe, mal schüren Haushaltsstreit und drohender Regierungsstillstand neue Sorgen. Es vergeht kaum ein Tag ohne neue Wirtschaftsnachricht und irgendwie betrifft uns das alle. Ob an der Supermarktkasse, beim Blick auf die Heizkosten oder im Gespräch mit Freunden: Die großen Themen der Finanzwelt sind im Alltag angekommen. Doch wer nicht beruflich mit Geld zu tun hat, fühlt sich schnell überfordert. Gerade in solchen Phasen wächst der Wunsch nach einer stabilen, verlässlichen Lösung für das eigene Ersparte. Eine Möglichkeit, mit überschaubarem Aufwand, ohne ständig auf Börsenticker und Finanznachrichten achten zu müssen.

Investieren ist wichtig, aber für viele zu aufwendig

Denn die Notwendigkeit, sich mit dem Thema Geldanlage auseinanderzusetzen, ist den meisten bewusst, gerade mit Blick auf sinkende Rentenniveaus, anhaltende Inflation und die wachsende Bedeutung privater Vorsorge. Doch zwischen gutem Vorsatz und tatsächlichem Handeln liegt oft eine große Hürde.

Zeitmangel, Unsicherheit und der Eindruck, sich durch einen Dschungel aus Fachbegriffen kämpfen zu müssen, halten viele davon ab, aktiv zu werden. Begriffe wie Diversifikation, Rebalancing oder Asset Allocation klingen eher nach Finanzseminar als nach etwas, das man mal eben nebenbei zwischen Gartenarbeit und Familie erledigt. Und die Zahlen bestätigen das: Nur rund 22 %* der Deutschen investieren überhaupt in Aktien, obwohl Investitionen langfristig zu den wirkungsvollsten Mitteln des Vermögensaufbaus gehören können.

Geld anlegen, ohne sich selbst darum kümmern zu müssen

Zum Glück muss man heute kein Börsenprofi mehr sein, um sein Geld sinnvoll zu investieren. Wer sich nicht selbst durch Wirtschaftsnachrichten, Aktienkurse und Marktanalysen wühlen möchte, kann die Verantwortung ganz einfach abgeben. Denn es gibt eine Alternative zum täglichen Blick in die Finanz-App oder zur nächtlichen Recherche nach den besten Aktien – aktiv gemanagte Fonds. Dahinter steht ein einfaches Prinzip: Sie geben die Verantwortung ab, ohne die Kontrolle zu verlieren.

Kurz erklärt: Was sind Fonds und wie unterscheiden sie sich von Aktien? Aktien sind Anteile an einzelnen Unternehmen. Wer eine Aktie kauft, beteiligt sich direkt am Erfolg oder Misserfolg dieser Firma. Das kann hohe Gewinne bringen, ist aber auch mit Risiken verbunden, vor allem bei schwankenden Kursen.



Fonds bündeln dagegen das Geld vieler Anleger und investieren es in eine Vielzahl verschiedener Wertpapiere, etwa Aktien, Anleihen oder Immobilien. Das Ziel: Chancen nutzen und gleichzeitig Risiken streuen.

Professionelle Fondsmanager beobachten täglich die Entwicklungen an den Kapitalmärkten, analysieren Trends, bewerten Risiken und treffen auf dieser Basis fundierte Entscheidungen für das Fondsportfolio. Während Sie also trotz Börsengewitter lieber die Wetter-App checken, mit den Kindern im Zoo sind oder einfach mal abschalten, behalten andere den Kapitalmarkt für Sie im Blick.

Der große Vorteil: Sie müssen weder Zeit noch Nerven investieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Denn die Auswahl, Anpassung und strategische Gewichtung der Geldanlage übernimmt ein professionelles Team. So profitieren Sie vom Potenzial der Märkte, ohne sich selbst ständig darum kümmern zu müssen.

Player wird geladen

Aktiv gemanagte Fonds sind in der Regel etwas teurer als etwa passive Wertanlagen. Doch der höhere Preis hat einen Grund. Sie zahlen für Service, Erfahrung und aktives Management. Man kann das in etwa mit einem Restaurantbesuch vergleichen: Sie können alle Lebensmittel im Supermarkt suchen und kaufen und zu Hause kochen, was oft günstig, aber zeitaufwendig ist. Oder Sie gehen essen und lassen Profis für Sie arbeiten, die Ihnen effektiv eine hervorragende Mahlzeit präsentieren. Wer bereit ist, etwas mehr zu investieren, profitiert von einem aktiven Team, das Chancen erkennt, Risiken bewertet und flexibel reagiert.

Warum Sie gerade jetzt von einem aktiven Management profitieren können

Die Finanzwelt ist heute schneller und komplexer denn je. Zinsentscheidungen der Zentralbanken, geopolitische Spannungen, Konjunkturdaten, neue Technologien wie Künstliche Intelligenz, all das bewegt die Märkte oft innerhalb von Minuten. Für Anleger bedeutet das, dass Chancen und Risiken nah beieinander liegen. Wer sich nicht täglich mit diesen Entwicklungen auseinandersetzt, läuft Gefahr, wichtige Trends zu verpassen oder im falschen Moment zu reagieren.

In solchen Zeiten zahlt sich Erfahrung aus. Denn während private Anleger oft nur im Nachhinein reagieren können, sind professionelle Fondsmanager täglich am Puls der Märkte. Sie beobachten Entwicklungen, erkennen Muster, bewerten Risiken und können gezielt gegensteuern oder Chancen nutzen, bevor sich ein Trend am Markt durchsetzt.

Gerade bei schwankenden Kursen ist es beruhigend zu wissen, dass jemand mit Expertise Entscheidungen trifft – strategisch, nicht aus dem Bauch heraus. Wer sich einen kühlen Kopf und fundierte Entscheidungen in stürmischen Börsenzeiten wünscht, ist mit professioneller Begleitung gut beraten.

Mehr Zeit fürs Leben, weniger Stress mit Finanzen

Geldanlage muss heute weder kompliziert noch zeitaufwendig sein. Fonds, die von Profis gemanagt werden, bieten Ihnen eine Möglichkeit, langfristig vorzusorgen, ohne sich selbst ständig kümmern zu müssen. Es ist wie bei einer Pauschalreise: Wer Lust und Zeit hat, organisiert jede Etappe selbst, vergleicht Angebote, plant Transfers und kalkuliert Risiken. Wer hingegen lieber entspannt ankommt, entscheidet sich für das Rundum-sorglos-Paket und bucht eine Pauschalreise. Genau so funktioniert auch ein aktiv gemanagter Fonds, denn Experten übernehmen Planung, Auswahl und Anpassung, während Sie sich zurücklehnen können.

Ob als Einstieg in die Welt der Geldanlage oder als Ergänzung zu bestehenden Investments: Wer sich für Fonds mit aktivem Management interessiert, findet einen Finanzexperten wie der DWS einen starken Partner.

Die Inhalte auf dieser Seite wurden von der Ströer Content Group Sales GmbH in Zusammenarbeit mit DWS International GmbH, Mainzer Landstr. 11–17, 60329 Frankfurt, erstellt.

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Wichtige Hinweise

DWS ist der Markenname unter dem die DWS Group GmbH & Co. KGaA und ihre Tochtergesellschaften ihre Geschäfte betreiben. Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Produkte oder Dienstleistungen der DWS anbieten, werden in den entsprechenden Unterlagen ausgewiesen. DWS, durch die DWS Group GmbH & Co. KGaA, ihre verbundenen Unternehmen sowie ihre leitenden Angestellten und Mitarbeiter (zusammen "DWS") teilen dieses Dokument in gutem Glauben und auf den nachfolgenden Grundlagen.

Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informations- und Diskussionszwecken und stellt kein Angebot, keine Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss eines Geschäfts dar und darf nicht als Anlageberatung betrachtet werden.

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung und nicht um eine Finanzanalyse. Dementsprechend erfüllt es möglicherweise nicht die rechtlichen Verpflichtungen, die die Unparteilichkeit von Finanzanalysen vorschreiben oder den Handel vor der Veröffentlichung einer Finanzanalyse verbieten.

Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann.

Dieses Dokument enthält Prognosen. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftigen Wertentwicklungen. Prognosen beinhalten, jedoch nicht begrenzt auf, Annahmen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen, hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht korrekt herausstellen können.

DWS ist nicht verpflichtet, dieses Dokument zu aktualisieren, modifizieren oder zu ergänzen oder den Empfänger anderweitig zu benachrichtigen, sofern sich eine hierin enthaltene Aussage oder eine hierin enthaltene Meinung, Projektion, Vorhersage oder Schätzung ändert oder nachträglich unzutreffend wird.

Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden aus für zuverlässig gehaltenen Quellen generiert. Alle Daten Dritter sind Eigentum des jeweiligen Anbieters und von diesem urheberrechtlich geschützt.

Investitionen unterliegen Risiken. Detaillierte Informationen zu den Risiken sind in dem jeweiligen Verkaufsprospekt enthalten.

DWS erbringt weder eine Rechts- noch eine Steuerberatung.

Dieses Dokument darf ohne schriftliche Bestätigung der DWS nicht vervielfacht oder weiterverbreitet werden.

Dieses Dokument richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die Staatsbürger oder Einwohner eines Ortes, Bundesstaates, Landes oder einer anderen Gerichtsbarkeit, einschließlich der Vereinigten Staaten, sind oder dort ansässig sind oder sich dort befinden, wenn eine solche Verbreitung, Veröffentlichung, Verfügbarkeit oder Nutzung gegen Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde oder die DWS einer Registrierungs- oder Lizenzierungspflicht in dieser Gerichtsbarkeit unterwerfen würde, die derzeit in dieser Gerichtsbarkeit nicht erfüllt ist. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sind verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.