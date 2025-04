Altersvorsorge Deutschland

Herr Pellis, welche Lösungen erwarten Sie von der Politik? Und welche Erfahrungen bringt Amundi mit?

Der Vorschlag der Bundesregierung zur Stärkung aller drei Säulen der Altersvorsorge war gut durchdacht – leider wurde er nicht umgesetzt. Besonders in der betrieblichen Altersvorsorge besteht Handlungsbedarf: Weniger als die Hälfte der Unternehmen bieten sie an. Auch die private Vorsorge braucht neue Impulse, etwa durch steuerlich geförderte Sparpläne. Einen Staatsfonds sehe ich kritisch – Eigenverantwortung und finanzielle Bildung sind der bessere Weg.

Wie steht Deutschland international im Vergleich da?

Länder wie Frankreich, die Niederlande oder Schweden zeigen, wie man durch clevere Anreizsysteme Menschen zur Vorsorge motiviert. In Deutschland hemmt die Angst vor dem Kapitalmarkt. Dabei könnte ein einfaches, steuerlich begünstigtes Vorsorgekonto bis zum Renteneintritt viel bewirken – ohne zusätzliche Bürokratie. Solche Modelle funktionieren in den USA oder Großbritannien schon lange.

Die Deutschen gelten als klassische Sparer. Wie machen wir sie zu Investoren?

In den Niederlanden und Frankreich sind viele Menschen automatisch über die Altersvorsorge investiert – ganz ohne Fachwissen. In Deutschland brauchen wir neben finanzieller Bildung auch steuerliche Anreize, die Investitionen in Aktien oder ETFs fördern. So lernen die Menschen, eigenverantwortlich und informiert zu handeln.