Was Sie beim Kinderdepot beachten sollten

Aktualisiert am 25.04.2025 - 13:47 Uhr

Aktualisiert am 25.04.2025 - 13:47 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Mit dem 18. Geburtstag wird aus dem Kinderdepot ein Erwachsenendepot – mit allen Rechten für den Nachwuchs. Was Eltern dann noch dürfen und wie sie sich frühzeitig absichern können.

Viele Eltern sparen über Jahre hinweg für ihr Kind – etwa mit einem Depot. Pünktlich zum 18. Geburtstag ist der Nachwuchs dann plötzlich für alle Finanzentscheidungen selbst verantwortlich. Die Bank überträgt die Kontrolle automatisch und Eltern sind dann oft verunsichert, weil sie kein Mitspracherecht mehr haben. Doch was genau bedeutet das? Und wie können Eltern vorsorgen, damit sie auch weiterhin mitreden dürfen?

Mit 18 geht das Depot an das Kind über

Die Bank überträgt die alleinige Kontrolle automatisch. Eltern dürfen ab diesem Zeitpunkt keine Käufe oder Verkäufe mehr tätigen. Auch eine bloße Auskunft über das Depot ist in der Regel nicht mehr vorgesehen.

Kein Zugriff, keine Auskunft – auch für Eltern

Viele Eltern trifft dieser Moment unvorbereitet. Denn häufig informiert die Bank nicht aktiv über den Wechsel der Verfügungsberechtigung. Die Zugangsdaten fürs Online-Banking gehen in der Regel direkt an das Kind – meist einige Tage vor dem 18. Geburtstag und per Post.