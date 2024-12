Bulle und Bär an der Börse: Was bedeuten die Symbole?

Beide Tiere stehen als Metaphern für Stimmungen und Tendenzen am Aktienmarkt. Doch welches davon repräsentiert fallende und welches steigende Kurse und warum wurden ausgerechnet ein Bär und ein Bulle ausgewählt? Bei uns erfahren Sie, was ein Bullen- und was ein Bärenmarkt ist und welche historischen Entwicklungen der Symbolik zugrunde liegen.

Hausse und Baisse – Bulle und Bär

Der Bär hingegen symbolisiert die Baisse. Das ist die Phase rückläufiger Aktienkurse in der Breite, also wiederum über einen längeren Zeitraum und über verschiedene Branchen hinweg. Erfahrene Anleger nutzen eine Baisse, um billige Einstandskurse zu erzielen. In der Baisse wird also nicht unbedingt verkauft, sondern gekauft. Ihnen fehlt noch eine Eselsbrücke zwischen Symbol und Bedeutung? Der Bär hält seinen Kopf gesenkt und verharrt in einer abwartenden Haltung.