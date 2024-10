Die Wall Street steht für den Aufschwung der 1920er Jahre in den USA. Darum sind diese besonders wertvollen Blue-Chip-Aktien bis heute begehrt. Wichtige Fragen und Antworten.

Die Boomphase der 1920er Jahre wurde auch als "Roaring Twenties" (Die goldenen 20er) bezeichnet – eine Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs und Optimismus in den USA. Zum ersten Mal in der Geschichte beteiligten sich breite Bevölkerungsschichten am Aktienhandel. Es herrschte eine regelrechte Goldgräberstimmung. Viele Anleger kauften Aktien auf Kredit in der Hoffnung auf schnelle Gewinne.

Oft blieben die Börsen bis spät in die Nacht geöffnet, weil die Nachfrage nach Kursinformationen so groß war, dass die Nachrichtenticker oft hinterherhinkten. Die Börse war ein gesellschaftlicher Treffpunkt, an dem Geschäftsleute, Prominente und Politiker ein und aus gingen. Die Wall Street wurde zum Symbol für Reichtum und wirtschaftliche Macht. Erfolgreiche Börsenhändler genossen hohes gesellschaftliches Ansehen.

Trotz der außergewöhnlichen Euphorie und Dynamik war der Aktienhandel ein riskantes Geschäft. Viele Anleger verloren durch spekulative Geschäfte ihr gesamtes Vermögen. Doch schon in dieser Zeit kristallisierten sich so genannte Blue-Chip-Aktien heraus, die allerdings erst später so genannt wurden. Was hat es mit diesen Blue Chips auf sich? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Woher stammt der Name "Blue Chip"?

Wahrscheinlich wurde der Begriff "Blue Chip" 1923 Jahren vom Pokerspiel auf den Aktienmarkt übertragen und geht auf den Dow-Jones-Mitarbeiter Oliver Gingold zurück. Im Pokerspiel haben die blauen Jetons oder Chips den höchsten Wert unter den Spielechips.

Gingold habe angeblich beobachtet, dass bestimmte Aktien zuverlässig über 200 Dollar pro Stück gehandelt wurden und bezeichnete sie in Anlehnung an die hochwertigsten und teuersten Jetons im Spielcasino als "Blue Chips". Der Name impliziert also Qualität, Stabilität und einen hohen Wert.

Die Analogie zum Pokerspiel unterstreicht, dass diese Aktien also besonders wertvoll und begehrt sind. Seitdem hat sich der Begriff "Blue Chip" als feststehender Ausdruck für Aktien großer, etablierter und finanziell solider Unternehmen durchgesetzt.

Wie viel sind Blue-Chip-Unternehmen wert?

Der Börsenwert von Blue Chips ergibt sich aus deren Marktkapitalisierung, auch Börsenwert genannt. Die Marktkapitalisierung berechnet man, indem man den aktuellen Aktienkurs mit der Anzahl aller frei handelbaren Aktien multipliziert.

Da Aktienkurse schwanken, ändert sich auch der Börsenwert täglich. Einen festen Schwellenwert für die Marktkapitalisierung von Blue Chips gibt es nicht. Ein allgemein akzeptierter Richtwert ist aber eine Marktkapitalisierung von zehn Milliarden US-Dollar.

Pennystock-Aktien werden mit einem Wert von unter einem Euro an der Börse gehandelt. (Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbol/dpa) Was sind Pennystocks? Am entgegengesetzten Ende des Anlagespektrums befindet sich der sogenannte Pennystock. In Europa sind das in der Regel Unternehmen, deren Aktien für weniger als 1 Euro gehandelt werden und die eine Marktkapitalisierung von weniger als 100 Millionen Euro aufweisen. Beide Bedingungen müssen erfüllt sein, um als Pennystock eingestuft zu werden.

Was sind die Merkmale von Blue-Chip-Unternehmen?

Blue-Chip-Unternehmen zeichnen sich durch folgende Charakteristika aus:

Hohe Marktkapitalisierung, oft über zehn Milliarden US-Dollar

Langjährige erfolgreiche Unternehmensgeschichte

Starke Marktposition und hoher Bekanntheitsgrad, meist "Global Player"

Hohe Umsätze, solide Bilanz mit gesunden Finanzkennzahlen

Regelmäßige Dividendenzahlungen

Notierung in renommierten Aktienindizes wie Dax, Dow Jones, S&P 500 oder Nasdaq 100

Welche Blue-Chip-Unternehmen gibt es?

Beispiele für deutsche Blue Chips sind zum Beispiel SAP, Allianz oder Airbus. Diese sind im Dax 40 gelistet. Die folgende Tabelle ordnet deutsche Blue Chips nach deren Marktkapitalisierung (Stand: Oktober 2024).

Unternehmen Marktkapitalisierung SAP 241 Mrd. Euro Siemens 130 Mrd. Euro Allianz 114 Mrd. Euro Airbus 103 Mrd. Euro Deutsche Post 44 Mrd. Euro

Der US-Leitindex ist der Dow Jones. Darin enthalten sind die 40 größten US-amerikanischen börsennotieren Unternehmen. Die folgende Tabelle ordnet US-Blue-Chip-Aktien nach Marktkapitalisierung auf, die im Dow Jones notiert sind (Stand: Oktober 2024).

Unternehmen Marktkapitalisierung Apple 3,12 Bil. Euro Microsoft 2,92 Bil. Euro Amazon 1,81 Bil. Euro JPMorgan Chase 539 Mrd. Euro Coca-Cola 277 Mrd. Euro

Welche Vorteile haben Anleger, wenn Sie Blue-Chip-Aktien kaufen?

Blue-Chip-Aktien bieten Anlegerinnen und Anlegern mehrere Vorteile. Sie zeichnen sich durch eine gewisse Stabilität und ein geringeres Risiko aus. Aufgrund ihrer Größe und Marktposition gelten sie als relativ krisensichern. Das liegt auch daran, dass ihre Produktpaletten oft stark diversifiziert sind und die Geschäfte auf internationalen Märkten stattfinden. Warum Blue Chip Aktien auch als "Aktien für die Ewigkeit" bezeichnet werden, erfahren Sie hier.

Die Kurse von Blue Chips schwanken in der Regel weniger stark als die von kleineren Unternehmen. Diese sogenannten Mid Caps und Small Caps, auch Nebenwerte genannt, sind beispielsweise in Deutschland im kleinen MDax und SDax vertreten. Als Faustregel gelten zwei bis zehn Milliarden US-Dollar für Mid Caps und 250 Millionen bis zwei Milliarden US-Dollar für Small Caps. In den USA sind Nebenwerte zum Beispiel im Index Russel 2000 enthalten.

Die geringere Volatilität (Schwankung) können Sie am Volatilitätsindex einer Aktie ablesen. In Aktienbewertungsportalen finden Sie hier die entsprechenden Kennzahlen.