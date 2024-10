Beim Kauf von Wertpapieren mindern nicht nur die Gebühren und Provisionen die Rendite – auch der Spread kann teuer werden. So entkommen Sie den versteckten Kosten.

Was viele aber beim Handel von Wertpapieren vernachlässigen, ist der sogenannte Spread – die Handelsspanne eines Wertpapiers. Dabei kann schon ein kleiner Unterschied zwischen An- und Verkaufspreis eines Wertpapiers viel Geld kosten und sich erheblich auf Ihre Rendite auswirken. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was bedeutet "Spread"?

An der Börse hat ein Wertpapier zwei Preise – zum einen den Ankaufspreis (Briefkurs) und zum anderen den Verkaufspreis (Geldkurs). Der Spread bei Wertpapieren ist also die Handelsspanne zwischen dem höchsten Preis, den ein Käufer bereit ist, zu zahlen, und dem niedrigsten Preis, den ein Verkäufer bereit ist, zu akzeptieren.

Mit anderen Worten: Die Handelsspanne sagt aus, wie stark der Kurs eines Wertpapiers steigen muss, damit Sie beim Verkauf keinen Verlust machen. Sinnvollerweise wird der Spread in einer Prozentzahl angegeben. Denn wie viel der Spread in absoluten Zahlen für Sie ausmacht, hängt davon ab, wie viele Stücke des jeweiligen Wertpapiers Sie kaufen.

Kann ich die Spreadkosten selbst berechnen?

Wer profitiert vom Spread?

Sogenannte Market Maker verdienen an der Differenz zwischen An- und Verkaufskurs von Wertpapieren – ähnlich wie eine Wechselstube am Umtauschkurs einer Währung.