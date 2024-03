Aktualisiert am 26.03.2024 - 12:52 Uhr

Aktualisiert am 26.03.2024 - 12:52 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Kryptowährungen sind beliebt und haben sich zu einem spannenden Thema in der Wirtschaft entwickelt. Lesen Sie hier wertvolle Tipps zum Kauf.

Bei Kryptowährungen handelt es sich um digitale Währungen, die dezentral auf einer Blockchain verwaltet werden. Eine Blockchain ist ein digitales Kassenbuch, in dem Überweisungen gespeichert werden.

Anders als bei Aktien können Sie Kryptowährungen jederzeit - also rund um die Uhr - kaufen und verkaufen. Die Transaktionskosten liegen bei einem Bruchteil der Ordergebühren, die Sie von Aktien kennen. Das liegt daran, dass bei Kryptowährungen keine Zwischenhändler wie etwa Broker notwendig sind, um eine Transaktion abzuschließen.

Sie können Kryptowährungen einzeln oder mittlerweile sogar als Indexprodukt kaufen. Zu den bekanntesten Anbietern gehören Coinpanion aus Österreich , Bitpanda und Coindex. Der Vorteil an Indexprodukten ist, dass Sie direkt auf eine breite Streuung setzen.

Diese Produkte können Sie nicht auf klassischem Weg über Ihren Broker oder Ihr Online-Banking kaufen, sondern über spezielle Anbieter. Die in dem Index enthaltenen Kryptowährungen werden nach dem Kauf in einer Wallet verwahrt. Die Wallet wird vom Indexanbieter automatisch bereitgestellt.

Informieren Sie sich, bevor Sie Kryptowährungen kaufen

Der Kryptomarkt ist bekannt für seine hohe Volatilität und komplexe Natur. Darum ist es unerlässlich, ein solides Verständnis für die grundlegenden Konzepte und Risiken von Kryptowährungen zu haben. Eine Finanzbildung ist demnach auch in diesem Bereich notwendig, um rationale Anlageentscheidungen zu treffen.

Definieren Sie vor dem Kauf von Kryptowährungen Ihr Risikoprofil

Bevor Sie in Kryptowährungen investieren, ist es von großer Bedeutung, dass Sie Ihr individuelles Risikoprofil bestimmen. Damit ist Ihre Risikotragfähigkeit gemeint. Je besser Sie verstehen, wie viel Risiko Sie im Portfolio ertragen können, desto rationaler sind Ihre Anlageentscheidungen. Viele Anleger tendieren bei hohen Schwankungen zu Kurzschlussreaktionen, was gerade am Kryptomarkt nachteilig sein kann.