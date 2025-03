Mit dem Second Layer stellt Ethereum seine Plattform von Proof of Work auf Proof of Stake als Validierung der einzelnen Blöcke um. Die Branche verbindet mit dieser Umstellung eine bessere Skalierbarkeit, somit schnellere und günstigere Transaktionen und einen deutlich geringeren Energieverbrauch.

Zudem verlief der Kurs von Ethereum in der Vergangenheit relativ ähnlich zu dem des Bitcoin und konnte so auch von den jüngsten Booms profitieren. Anfang 2022 sagte der bedeutende Goldman-Sachs-Analyst Zach Pandl im Januar voraus, dass Bitcoin als "store of value" in den kommenden Jahren die Grenze von 100.000 Dollar erreichen werde.

Zuvor hatte ein internes Papier der Bank 2021 aufgezeigt, dass die Bankanalysten Ethereum zutrauen, Bitcoin als Anlagewert zu überholen. Im Papier nannte Goldman Sachs Ethereum das "Amazon der Informationen".

Doch das Second Layer kündigt Ethereum bereits seit Jahren an – und verschob es bereits mehrfach. Es haben sich daher 2021 mehrere Konkurrenten zu Ethereum in Position gebracht, die ebenfalls ein Krypto-Ökosystem bieten.

Im Fall von Cardano (mehr dazu lesen Sie hier) oder Solana haben diese bereits ein Validierungssystem, das fortschrittlicher als Proof of Work ist, während Ethereum noch auf diesen Wandel hinarbeitet. Hier muss Ethereum also beweisen, dass es nicht nur die etablierte Kryptowährung ist, sondern auch mit der Zeit gehen kann.

Ein Argument für Ethereum ist die breite Adaption durch institutionelle Anleger, die im vergangenen Jahr stattgefunden hat. So können Anleger auch über Börsen-Produkte wie etwa Zertifikate (ETNs) in die Kryptowährung investieren und auch Neobroker wie Traderepublic oder Scalable bieten den einfachen Handel mit Kryptowährungen an.

Genauso öffnen sich immer mehr traditionelle Banken und wollen ihren Kunden den Zugang zu Kryptowährungen ermöglichen, selbst die Sparkasse veröffentlichte solche Pläne. Auch Visa und Paypal haben sich beispielsweise bereits gegenüber Ethereum geöffnet.