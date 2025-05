Fazit

Niemand habe eine Glaskugel und wisse, wie hoch die Kurse noch steigen können, erklärt Eric Demuth, Bitcoin-Experte und Chef der Kryptohandelsplattform Bitpanda. In diesem Jahr werde in den USA viel passieren und viel frisches Geld in den Markt fließen. "Vielleicht sollte man es umgekehrt formulieren: Es spricht wenig dagegen, dass der Bitcoin-Kurs nicht weiter steigt", so Demuth.