Verschenkt jemand zu Lebzeiten einen Teil seines Erbes und vereinbart gleichzeitig Nießbrauch, greift im Erbfall eine Sonderregel. Was dann gilt.

Schenkungen zu Lebzeiten eines Erblassers führen regelmäßig zu sogenannten Pflichtteilsergänzungsansprüchen. Diese bedeuten, dass Enterbte, deren Pflichtteil sich durch die Schenkung reduziert, am Ende doch wieder mehr vom Erbe bekommen.

Allerdings verringert sich diese Pflichtteilsergänzung mit jedem Jahr, das die Schenkung bereits zurückliegt. Das nennt sich Abschmelzung. Nach einer 10-Jahresfrist verfällt der Anspruch in der Regel komplett. Doch es gibt eine Ausnahme.

Nießbrauch: Folgen für Pflichtteilsergänzungsanspruch

Haben Sie bei der Schenkung ein Nießbrauchrecht vereinbart, kann es im Erbfall auch zehn Jahre später noch Pflichtteilsergänzungsansprüche geben. Denn die 10-Jahresfrist, während der sich der Ergänzungsanspruch stetig verringert, beginnt dann erst zu laufen, wenn der Nießbrauch beendet ist. In der Regel also, wenn der Schenkende stirbt.

Da die 10-Jahresfrist erst einsetzt, wenn der Nießbrauch abgelaufen ist oder nicht mehr genutzt wird, können Enterbte also zum Beispiel auch noch nach 20 oder 25 Jahren Pflichtteilsergänzungsansprüche geltend machen.

Beispielrechnung: Pflichtteilsergänzungsanspruch bei Nießbrauch

Nehmen wir an, Ihre Mutter überträgt ihr Haus im Wert von 300.000 Euro auf Ihre Schwester. Fünfeinhalb Jahre später stirbt Ihre Mutter und hinterlässt Barvermögen über 100.000 Euro. In ihrem Testament hat sie verfügt, dass Sie enterbt werden. Ihnen steht dann trotzdem der Pflichtteil zu, also 25.000 Euro (100.000 Euro / 2 (da es zwei Kinder gibt) / 2 (da der Pflichtteil nur die Hälfte des gesetzlichen Erbes ist). Zusätzlich greift nun aber der Pflichtteilsergänzungsanspruch.