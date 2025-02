Aktualisiert am 13.02.2025 - 11:02 Uhr

Wenn die Geschwister nicht im Testament erwähnt werden, gehen Sie bei der Verteilung des Erbes meist leer aus. Doch es gibt Fälle, in denen das anders ist.

Unter Pflichtteil ist der Mindestanteil zu verstehen, der nahen Verwandten am Erbe eines Erblassers zusteht. Dieser Anspruch kommt dann zum Tragen, wenn pflichtteilsberechtigte Verwandte per Erbvertrag oder Testament enterbt wurden. Den Pflichtteil geltend zu machen, ist allerdings an einige Voraussetzungen geknüpft. t-online informiert über die Situation bei Geschwistern.