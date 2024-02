Aktualisiert am 04.02.2024 - 12:18 Uhr

Aktualisiert am 04.02.2024 - 12:18 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Nach einem Diebstahl oder Einbruch springt glücklicherweise in vielen Fällen die Hausratversicherung ein – wenn sie umsichtig geschlossen wurde.

Ob Fahrraddiebstahl, Wohnungseinbruch oder Taschenraub: In all diesen Fällen entschädigt eine leistungsstarke Hausratversicherung die Opfer finanziell. Wichtig ist aber, dass Versicherungsnehmer schon beim Abschluss der Versicherung auf einige wesentliche Dinge achten.

Die Summe wird pauschal berechnet

Bei der Bemessung der Versicherungssumme wird in der Regel die Quadratmetermethode angewandt. Nach dieser Berechnung schützen Versicherer den Hausrat pauschal – mit meist zwischen 600 und 750 Euro je Quadratmeter. Laut BdV führt das zu angemessenen Ergebnissen.

Fahrradschutz kostet oft extra

Wer möchte, dass die eigenen Fahrräder nicht nur geschützt sind, wenn sie abgeschlossen im heimischen Keller stehen, sondern auch, wenn sie unterwegs angeschlossen werden, sollte darauf achten, dieses Extra mitzuvereinbaren. Häufig brauche es bei der Hausratversicherung dafür eine Zusatzklausel, die sich in der Regel mit einem kleinen Aufschlag beim Versicherungsbeitrag bemerkbar macht. Lesen Sie hier, was in einer Hausratversicherung klassischerweise mitversichert ist.