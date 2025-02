Wer wissen will, wofür die Hausratversicherung im Schadensfall aufkommt, kann sich dieses schöne Bild einprägen: Man stelle das eigene Haus oder die eigene Wohnung auf den Kopf und alles, was herauspurzelt, ist versichert. Und sogar noch etwas mehr.

"Auch die Einbauküche oder andere befestigte Gegenstände gehören dazu", sagt Kai Fürderer von der Gesellschaft für Qualitätsprüfung t-online. Für ihn gehört die Hausratversicherung zu den Must-haves unter den Versicherungen, gerne sogar in der "Luxusvariante".

Viel Leistung für kleines Geld

"Wenn Sie den Wert von Möbeln, Küche, Teppichen, Fernsehern und anderen technischen Geräten zusammenrechnen, sind Sie schnell bei einem Wert von 20.000 bis 30.000 Euro. Das ist nichts, was der Durchschnittsdeutsche aus der Portokasse zahlt." Der Preis der Versicherung ist dafür vergleichsweise günstig.

In einer Modellrechnung der Stiftung Warentest belief sich der Jahresbeitrag für eine 100-Quadratmeter-Wohnung im zweiten Stock beim günstigsten Angebot auf gerade einmal 52 Euro. Allerdings können zwischen dem preiswertesten und teuersten Angebot für die gleiche Wohnung mehrere hundert Euro liegen.

Kai Fürderer leitet gemeinsam mit seiner Frau Iris die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH mit Sitz in Herrsching am Ammersee. Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung ist eine Gesellschaft, die sich ausschließlich mit der fundierten Qualitätsprüfung auf Basis von anerkannten Qualitätsstandards und Normen beschäftigt.

Elementarschutz mitdenken

Die Versicherer bieten häufig verschiedene Tarife an. Neben der Basisvariante können Kunden auch zu einer umfassenderen Absicherung greifen. Diese heißt dann beispielsweise "Premium", "Komfort" oder "Plus". "Wenn ich mich absichere, würde ich es auch gescheit machen", sagt Fürderer. Für ihn heißt das: unbedingt auch den Elementarschutz mit abdecken.

So spare man sich beispielsweise die Diskussion mit der Versicherung, ob Brandschäden nur dann versichert sind, wenn im Haus eine Kerze umfällt oder auch, wenn im Dach der Blitz einschlägt. Voraussetzung ist allerdings, dass der Versicherer den Elementarschutz in Ihrer Region anbietet. Gerade in Hochwassergebieten ist das oft nicht der Fall.