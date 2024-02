Die Hausratversicherung ist in bestimmten Fällen steuerlich absetzbar. Was die Voraussetzungen sind und wo Sie die Kosten in der Steuererklärung angeben.

Wo trage ich die Hausratversicherung ein?

Dafür tragen Sie sie als Werbungskosten in der Steuererklärung ein. Diese finden Sie in der Anlage N. Beachten Sie aber, dass Sie den korrekten Betrag ermitteln. Das funktioniert so: Nehmen wir an, Sie besitzen oder mieten eine 100 Quadratmeter große Wohnung. Ihr häusliches Arbeitszimmer nimmt davon 15 Quadratmeter ein. Sie dürfen dann 15 Prozent der jährlichen Beiträge Ihrer Hausratversicherung steuerlich absetzen.