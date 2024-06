Aktualisiert am 13.06.2024 - 11:37 Uhr

Vor allem die boomenden E-Bikes machen das Fahrrad zu einem immer teureren Gefährt. Ein Schaden kann ganz schön ins Geld gehen. Wie Sie E-Bike, Lastenrad und Co. am besten versichern.

Kurz zusammengefasst:

Egal, ob mit Elektromotor oder ohne: Fahrräder boomen. Und sie können auch – gerade mit Motor – ganz schön ins Geld gehen. Doch wie versichert Sie Ihr Fahrrad eigentlich optimal? Das geht entweder über eine Hausratversicherung oder eine eigene Police. Wann ist was sinnvoll?

Als Faustregel nennt das Verbraucherportal "Finanztip": Wenn das Rad nicht so teuer ist und der Kaskoschutz weniger wichtig, geht die Absicherung am günstigsten über die Hausratversicherung. Das hat das Portal in einem Fahrradversicherungstest mit insgesamt 33 Anbietern untersucht. Eine eigene Fahrradversicherung lohne sich ab einem Wert von etwa 1.200 Euro. Diese zahlt dann je nach Tarif auch bei Unfällen oder Fremdeinwirkung – vergleichbar einer Kaskoversicherung beim Auto.