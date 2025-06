Aktualisiert am 24.06.2025 - 10:48 Uhr

Experten rechnen in Zukunft mit deutlich schweren Unwettern samt Überschwemmungen. Hausbesitzer geraten dabei schnell in eine finanzielle Notlage.

Sind Schäden durch Sturm, Hagel, Starkregen, Blitzschlag oder Frost in den meisten Fällen durch die gewöhnliche Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung abgedeckt, müssen sich Hausbesitzer gegen andere Elementarschäden wie Überschwemmungen, Erdrutsch oder Schäden durch Schnee zusätzlich versichern. Die Elementarschadenversicherung ist ein Zusatzbaustein zu Ihrer Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung.

Kosten und Sinn der Versicherung

Tritt ein Schaden ein, rentiert sich die Versicherung. Denn auch bei einem Einfamilienhaus kann ein Schaden leicht sechsstellig werden. Der höchste regulierte Einzelschaden nach dem Elbhochwasser von 2002 betrug laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) gar 400.000 Euro. Ohne ausreichenden Versicherungsschutz ist man als Immobilienbesitzer in einem solch drastischen Fall meist ruiniert.

Elementarschadenversicherung an örtliche Gegebenheiten anpassen

Allerdings versichern nicht alle Gesellschaften Schäden gleich. Eine Überschwemmung beispielsweise kann entweder durch Hochwasser, anhaltenden Regen oder erhöhtes Grundwasser als Folge von Regen oder Hochwasser entstehen. Während Versicherung A zum Beispiel alle drei Fälle versichert, schließt Versicherung B eine Überschwemmung durch Hochwasser aus. Lesen Sie daher die entsprechenden Klauseln ganz genau. Meist werden im Anschluss an die aufgezählten Versicherungsfälle unter dem Punkt "Nicht versichert sind Schäden, die..." aufgezählt, für die die Versicherung nicht eintritt.

Besonders gefährdete Gebiete – ZÜRS

Inwiefern Sie Ihr Haus versichern können, hängt auch davon ab, in welchem Gebiet Sie wohnen. Beispielsweise werden Gebäude, die besonders stark von Hochwasser bedroht sind, in der Datenbank für Hochwassergefahren aufgelistet. Auf die Daten der Datenbank namens ZÜRS Geo können alle Versicherer online zugreifen und überprüfen, in welcher Gefahrenzone sich das Haus befindet, inwiefern dies den Versicherungsbeitrag erhöht oder eine Versicherung gar komplett ausschließt und allgemein ihr Umwelthaftungsrisiko abfragen.