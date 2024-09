Aktualisiert am 24.09.2024 - 10:38 Uhr

Bausparverträge nutzen bei der Immobilienfinanzierung in der Regel nicht ab Tag eins des Abschlusses. Denn ehe der Vertrag zuteilungsreif wird, vergeht einige Zeit. Worauf es dabei ankommt.

Zwei Phasen des Bausparvertrags

"Ein Bausparvertrag besteht aus einer Spar- und einer Darlehensphase", erklärt Christian König vom Verband der Privaten Bausparkassen. In der Sparphase zahlen Sparer zunächst in den Vertrag ein – in der Regel über viele Jahre lang. Anhand der Höhe der Sparleistung und der Sparzeit ermittelt die jeweilige Bausparkasse dann die sogenannte Bewertungszahl. Zuteilungsreif wird der Vertrag, wenn eine bestimmte, im Bausparvertrag vereinbarte Bewertungszahl erreicht ist.