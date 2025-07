Viele Menschen zahlen jahrzehntelang in ihre private Rentenversicherung ein und vertrauen darauf, damit im Ruhestand ihren Lebensstandard zu sichern. Am Ende steht Ihnen eine lebenslange Rente zu, die sich allerdings nach komplizierten Formeln und dem Rentenfaktor berechnet.

Rentabilität der Rentenversicherung berechnen

Angenommen, am Ende der Ansparzeit stehen Ihnen 100.000 Euro angespartes Kapital zur Verfügung. Der sogenannte Rentenfaktor legt fest, wie viel monatliche Rente die Versicherung pro 10.000 Euro Guthaben auszahlt. Liegt der Rentenfaktor bei 30, zahlt die Versicherung 300 Euro monatlich für diese 100.000 Euro Guthaben. Alles, was Sie über den Rentenfaktor wissen sollten, lesen Sie hier.

Bedeutet: Bei einer Rente von 3.600 Euro im Jahr (300 Euro pro Monat) dauert es etwa 27,8 Jahre, bis die 100.000 Euro vollständig ausgezahlt sind. Wer mit 67 Jahren in Rente geht, müsste also gut 95 Jahre alt werden, um auf null herauszukommen. Erst alles darüber hinaus ist ein echter Gewinn. Bei einem niedrigeren Rentenfaktor (zum Beispiel 20) verlängert sich diese Zeit erheblich.

Zinsen schön und gut: Dann haben Sie Ihr eigenes Geld zurück

In puncto Rentabilität ist die obige Rechnung unter Berücksichtigung von möglichen Zinsen und Überschüssen allerdings lediglich eine Schätzung. Denn die 100.000 Euro, die am Ende im Vertrag stehen, müssen nicht dem Betrag entsprechen, den Sie über viele Jahre hinweg tatsächlich eingezahlt haben.

Bedeutet: In dieser an die realen Verhältnisse angepassten Berechnung haben Sie bereits nach knapp 17 Jahren Ihre eigenen Einzahlungen wieder heraus. Alles, was Sie danach erhalten, ist echter Gewinn: Zinsen, Überschüsse oder schlicht ein Plus aus dem Langlebigkeitsrisiko, das die Versicherung für Sie trägt.