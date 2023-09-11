Bevor die Wechselsaison beginnt Bei der Kfz-Versicherung Geld sparen, ohne zu kündigen
Wenn die Wechselsaison beginnt, bieten Versicherungen günstige Kfz-Tarife für Ihr Auto an. Um Kosten zu sparen, lohnt sich ein Blick auf dieses Detail.
Gegen Ende eines Jahres beginnt der große Versicherungswechsel bei den Kfz-Versicherungen. Zum Stichtag am 30.11. sind die Angebote der Versicherer in der Regel am günstigsten. Die Konkurrenz der Versicherungsgesellschaften um neue Kunden kann den Autokäufern durch das gesunkene Preisniveau Vorteile verschaffen.
Sie müssen dabei lediglich ihre alte Versicherung fristgerecht kündigen, um mit der neuen Police zum 1. Januar des neuen Jahres versichert zu sein. Allerdings gibt es bereits im Vorfeld eine Möglichkeit, Geld bei den Versicherungsbeiträgen zu sparen – und das, ohne die Versicherung zu wechseln.
So viel Ersparnis ist möglich
Bei den meisten Versicherungsgesellschaften ist die Beitragszahlung bei Kfz-Versicherungen jährlich, halbjährlich oder vierteljährlich möglich. Bei einigen Anbietern werden sogar monatliche Raten akzeptiert. Bei einer gestaffelten Zahlung des Jahresbeitrags steigen jedoch die Gesamtkosten für die Versicherung. In einer Studie von Finanztip konnten Beispielkunden acht Prozent sparen, wenn sie ihren Beitrag jährlich in einer Summe zahlten, statt in monatlichen Raten.
Sieben Prozent Ersparnis waren im Schnitt drin, wenn die Kunden von einer vierteljährlichen auf eine jährliche Zahlweise umstellten. Und vier Prozent Ersparnis zeigte die Studie im Durchschnitt, wenn der Beitrag jährlich beglichen wurde statt halbjährlich.
"Ein Rechenbeispiel zeigt: Kostet eine Versicherung bei jährlicher Zahlweise 500 Euro, muss man bei monatlichen Raten durchschnittlich 543 Euro zahlen", sagt Kfz-Versicherungsexpertin Kathrin Gotthold vom Geld-Ratgeber "Finanztip". Auch bei vierteljährlicher Beitragszahlung seien noch rund 540 Euro fällig und halbjährlich würden im Schnitt immer noch rund 20 Euro Mehrkosten anfallen.
Beim Neuabschluss der Versicherung auf die Zahlweise achten
Wie die Beiträge zur Kfz-Versicherung beglichen werden, ist eines von vielen Tarifmerkmalen, welche die Gesamtkosten teurer oder günstiger machen können.
Während Sie beim Abschluss einer neuen Kfz-Versicherung zum Beispiel auf Ihren Wohnort, das Alter des Fahrers oder die Schadensfreiheitsklasse nur geringen Einfluss haben, können Sie durch die Wahl der Zahlweise die Kosten erheblich senken.
