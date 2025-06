Aktualisiert am 30.06.2025 - 18:50 Uhr

Die österreichische Traditionsmarke schlitterte zuletzt in die Insolvenz. Doch es geht weiter: Ein Unternehmen aus Dänemark übernimmt Palmers und will so Betrieb und Marke sichern.