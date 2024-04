Aktualisiert am 10.04.2024 - 09:31 Uhr

Autobesitzer müssen mit höheren Beiträgen für ihre Kfz-Versicherung rechnen. Jetzt will auch dieser Versicherer seine Preise erneut anpassen.

Deutschlands größter Autoversicherer Huk Coburg kündigt an, wegen hoher Verluste die Preise in der Kfz-Sparte weiter zu erhöhen. Das Unternehmen konnte zwar den Nettogewinn 2023 wegen guter Kapitalergebnisse von 146 auf 298 Millionen Euro fast verdoppeln, doch die Kfz-Sparte schrieb in ihrem Bereich ein Defizit von fast 547 Millionen Euro.