Welche Police ist in Deutschland nötig?

Die Haftpflichtversicherung ist vorgeschrieben. Sie deckt aber nur Schäden an fremden Autos oder Personen ab. Wer Schäden am eigenen Auto versichern will, braucht eine Kaskoversicherung. Hier wird nochmals zwischen einer Voll- und einer Teilkaskoversicherung unterschieden.