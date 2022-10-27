t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeHeim & GartenGartenGartenarbeit

Darum müssen Sie Laub von öffentlichen Bäumen entfernen

Räumpflicht
Laub von öffentlichen Bäumen: Wann Sie es entfernen müssen

  • T-Online
Von Jennifer Buchholz
Aktualisiert am 27.10.2023Lesedauer: 1 Min.
LaubVergrößern des Bildes
Gartenabfälle: Laub sollte manuell entfernt werden. (Quelle: Elenathewise/getty-images-bilder)
News folgen

Laub vom Nachbargrundstück müssen Hausbesitzer unter bestimmten Umständen dulden. Aber wie sieht es mit herunterfallenden Blättern von öffentlichen Bäumen aus?

Es ist schön anzusehen, aber mühsam zu entfernen: Laub. Besonders nervig ist es, wenn es nicht von den eigenen Bäumen, sondern von denen der Gemeinde stammt – und dann auch noch auf Ihr Grundstück fällt. Wer muss sich um das rote, gelbe und braune Blattwerk kümmern?

Straßenreinigungsverordnung gibt Hinweise

Über diese Frage haben bereits mehrere Gerichte verhandelt. Das Verwaltungsgericht Lüneburg entschied in seinem Urteil (Az.: 5 A 34/07), dass Grundstücksbesitzer Laub, Äste und Co. auch dann von ihrem Grundstück sowie anliegenden Wegen befreien müssen, wenn es von Bäumen stammt, die der Gemeinde gehören. Die Straßenreinigungspflicht kann also unter Umständen dem Anlieger von der Gemeinde auferlegt werden.

Symbol für das Nutzen von Künstlicher Intelligenzt-online-Assistent

Erhalten Sie Antworten aus Tausenden t-online-Artikeln.

0/150

Antworten können Fehler enthalten und sind nicht redaktionell geprüft. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben. Mehr Informationen. Bei Nutzung akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise sowie unsere t-online-Assistent Nutzungsbedingungen.

Um Bußgelder oder hohe Kosten im Schadensfall zu vermeiden, sollten Grundstücksbesitzer einen Blick in die für sie geltende Straßenreinigungsverordnung werfen. In ihr finden sie die entsprechenden Informationen.

Laub entfernen – Bußgelder vermeiden

Wichtig ist, dass Sie bei der Räumpflicht für das Laub die Vorschriften beachten, die auch für Schnee gelten: Die Gehwege müssen frühmorgens und abends geräumt werden. Um nicht gegen das Bundes-Immissionsschutzgesetz zu verstoßen (§ 32 BImSchV), sollten Sie es händisch und nicht mithilfe eines Laubsaugers oder Laubbläsers durchführen. Die Geräte dürfen aufgrund ihres Lärms nur werktags zwischen 7 und 13 sowie 15 und 20 Uhr benutzt werden. Sonntags sollten die Geräte gänzlich ausgeschaltet bleiben.

Laub wird von einem Gehweg gefegt: Wer nicht regelmäßig Laub kehrt, muss unter Umständen zahlen.
Laub wird von einem Gehweg gefegt: Wer nicht regelmäßig Laub kehrt, muss unter Umständen zahlen. (Quelle: Jochen Tack/imago-images-bilder)

Tipp

Sie können sich bei Ihrer Gemeinde erkundigen, ob diese zumindest für die Entsorgung des von Ihnen aufgesammelten Blattwerks aufkommt. Sei es durch die Beteiligung an den Müllgebühren in der Zeit, das Aufstellen von Sammelcontainern oder das Einsammeln der Laubhaufen an bestimmten Tagen.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Lüneburg
Themen A bis Z
Garten
AussaatBaumschnittHeckenschnittObstbaumRasenpflege
Pflanzen
BärlauchForsythieFrühblüherGlanzmispelHortensienKartoffelnKirschlorbeerKürbisLavendelOleanderOlivenbaumOrchideeOsterglockenPhysalisRhabarberRhododendronRosenTulpenZimmerpflanzen
Schädlinge
AmeisenFruchtfliegenMäusePilzeSpinnmilbenTrauermücken
Rund ums Haus
NatronSchimmelOstern
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom